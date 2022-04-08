Украинский теннисист: Россия нецивилизованная страна, поэтому они не имеют права на общение с цивилизованным миром

"То, что Киев освободили — это огромный плюс, конечно. Думаю, никто не думал, что это произойдет так быстро", — сказал Стаховский. "Моя миссия выиграть всю войну. После нашей полной победы она завершится. Или только начнется".

Жена теннисиста и трое детей живут в Будапеште. Стаховский (36 лет), который за свою карьеру выиграл четыре турнира ATP, с 2014 года живет с русской женой в Венгрии. В конце февраля Стаховский уехал в Украину и последние недели дежурит на улицах Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен своим пророссийским настроем. "То, что Венгрия с точки зрения Орбана — это сателлит России, давно известный факт. Они получают достаточное количество денег, чтобы лоббировать интересы России", — сказал Стаховский.

"Позитив в том, что это только позиция "Фидеса", только их партии, а все оппозиционные силы проукраинские и поддерживают нас. Здесь двоякая история. Условно каждые 6-8 лет Венгрия получает 3 млрд ссуды от России, которые как-то нужно им отрабатывать. К сожалению, они это делают, убивая детей, женщин и мирное население ", — добавил он.

Хотя Стаховский ушел на фронт, многие теннисисты остались на соревновательной карусели. СМИ отмечает, что некоторые украинские теннисисты также соревновались с россиянами или белорусами в парных турнирах. "Это решение каждого игрока. Конечно, я этого не поддерживаю", — прокомментировал он.

"После того, что мы видели в Буче, Ирпене и Гостомеле не понимаю, как можно молчать. Как можно вообще… Даже не знаю… Мне не хватает слов. Россияне должны быть изолированы от мира", — сказал Стаховский. — Они должны понять, что неприемлемо. У меня нет слов, чтобы описать, что делает их армия. Россия — нецивилизованная страна, поэтому они не имеют права на общение с цивилизованным миром".