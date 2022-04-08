Yandex Go: мы не согласны с блокировкой в Эстонии и будем оспаривать решение

"У нас до сих пор нет официальной информации о причинах блокировки. В постановлении, которое недавно опубликовали, этого тоже нет. Раньше претензий к сервису не было", — утверждает Yandex Go в своей заявлении.

"Мы не согласны с блокировкой, а аргументация властей в прессе вызывает недоумение. Будем оспаривать решение. Еще раз подчеркнем, что сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии" — сообщает фирма.

"Российский же законопроект, на который ссылаются власти в СМИ, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России", — утверждает Yandex Go.

Фирма уже разослала всем водителям сообщение о том, что с 11 апреля приостанавливает оказание услуг, чтобы защитить партнеров и водителей от штрафов и ущерба, а также обещает в полном объеме перевести все выплаты за выполненные заказы.