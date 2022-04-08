ФОТО И ВИДЕО | "Мы остались только с тем, что было на себе". После пожара большая часть дома на Паэ непригодна для проживания
Вчера во второй половине дня в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Паэ случился большой пожар. Сегодня многие жители дома собрались во дворе, чтобы вместе с сотрудниками Спасательного департамента пройти в свои квартиры.
Одним из тех, кто терпеливо ждал, пока разрешат зайти в дом, был Юхан. Так как третий этаж дома и крыша пострадали в огне, а весь дома оказался залит водой, то людям разрешили пройти в дом только в сопровождении сотрудника Спасательного департамента. Уже у двери главного входа на первом этаже на полу виден слой воды. Учитывая длительность работ по тушению пожара, вода причинила сильный ущерб большей части квартир.
Юхан отметил, что в доме живут, по его оценке, пару сотен человек. Значительная часть дома занята под бюро и другие коммерческие цели. Хотя на первую ночь людям, потерявшим жильё, предложили муниципальные квартиры, сейчас еще не ясно, где они будут в дальнейшем расселены. Как сказал Юхан, у него самого есть место, где остановиться, поэтому он особо не интересовался вопросом, где будут жить остальные.
Мужчина считает, что электросистема дома, видимо, сильно пострадала, и вряд ли в течение ближайшего года ее можно быть использовать.
О серьезном ущербе от пожара говорят и другие жильцы. "Третий этаж выгорел, мансарда выгорела… Потолки провалены. Ничего не взять, всё мокрое", — сокрушается мужчина, с которым удалось побеседовать нашим корреспондентам.
Хозяйка одной из квартир рассказала, как вчера вечером в сопровождении спасателей ей разрешили забрать из квартиры лишь кошку и документы. "Сейчас вот пустили, хоть какие-то вещи взяли. А то ведь остались только с тем, что было на себе".
Откуда начался пожар — пока неизвестно.
Пожар был сложным
Пресс-секретарь Спасательного департамента Лийна Валнер сообщила, что на тушение пожара потребовалось семь часов, потому что по прибытию спасателей огонь уже вовсю разбушевался. "Пламя вырывалось из крыши, а это означает, что возгорание вовремя не выявили ни люди, ни датчики дыма", — сказала она.
"Мы имели дело с очень масштабным и интенсивным пожаром, его тушили как внутри, так и снаружи здания. В доме стабильно находились 8-11 пар пожарных в спецснаряжении, через определенное время они заменялись. Менять людей было необходимо, так как баллоны с воздухом, которые использовали огнеборцы, нужно было время от времени заполнять. Да и людям просто нужно было передохнуть после крайне тяжелой физической нагрузки.
Работы значительно осложняло то обстоятельство, что мансардовый этаж был перестроен в три отдельных этажа, и для того, чтобы добраться до многих очагов огня, приходилось сначала вскрывать различные конструкции.
По словам руководителя спасательных работ, по предварительной оценке, в результате пожара большая часть здания является непригодной для проживания. Верхние этажи получили сильные повреждения от огня, нижние — от воды.
К счастью, ни один житель не пострадал.
Дом застрахован
По информации старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко, из-за пожара из дома было эвакуировано не менее 30 человек.
"Большинство из них находятся сейчас у друзей или родственников. В числе эвакуированных были 7 украинских военных беженцев", - сообщила она.
Управа Ласнамяэ организовала охрану здания силами охранной фирмы. Жители, а также сотрудники экстренных служб могут зайти в дом при предъявлении документов.
Социальный отдел управы выясняет, какие у жителей дома по улице Паэ, 25 есть в данный момент потребности. "С каждым нуждающимся в помощи занимаются индивидуально. Тех, кто это этого хотел, город разместил в безопасных местах", - сказала Юрченко.
"Мы сотрудничаем с управляющим домом. Дом по Паэ, 25 и большая часть имеющегося там имущества застрахована", - добавила она.