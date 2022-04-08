ФОТО И ВИДЕО | "Мы остались только с тем, что было на себе". После пожара большая часть дома на Паэ непригодна для проживания

Одним из тех, кто терпеливо ждал, пока разрешат зайти в дом, был Юхан. Так как третий этаж дома и крыша пострадали в огне, а весь дома оказался залит водой, то людям разрешили пройти в дом только в сопровождении сотрудника Спасательного департамента. Уже у двери главного входа на первом этаже на полу виден слой воды. Учитывая длительность работ по тушению пожара, вода причинила сильный ущерб большей части квартир.

Юхан отметил, что в доме живут, по его оценке, пару сотен человек. Значительная часть дома занята под бюро и другие коммерческие цели. Хотя на первую ночь людям, потерявшим жильё, предложили муниципальные квартиры, сейчас еще не ясно, где они будут в дальнейшем расселены. Как сказал Юхан, у него самого есть место, где остановиться, поэтому он особо не интересовался вопросом, где будут жить остальные.

Мужчина считает, что электросистема дома, видимо, сильно пострадала, и вряд ли в течение ближайшего года ее можно быть использовать.

О серьезном ущербе от пожара говорят и другие жильцы. "Третий этаж выгорел, мансарда выгорела… Потолки провалены. Ничего не взять, всё мокрое", — сокрушается мужчина, с которым удалось побеседовать нашим корреспондентам.

Хозяйка одной из квартир рассказала, как вчера вечером в сопровождении спасателей ей разрешили забрать из квартиры лишь кошку и документы. "Сейчас вот пустили, хоть какие-то вещи взяли. А то ведь остались только с тем, что было на себе".

Откуда начался пожар — пока неизвестно.

Пожар был сложным

Пресс-секретарь Спасательного департамента Лийна Валнер сообщила, что на тушение пожара потребовалось семь часов, потому что по прибытию спасателей огонь уже вовсю разбушевался. "Пламя вырывалось из крыши, а это означает, что возгорание вовремя не выявили ни люди, ни датчики дыма", — сказала она.