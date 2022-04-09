НОВЫЙ ЗАКОН | Минимальная сумма алиментов с 1 апреля выросла. Она теперь вычисляется по новой формуле

1 января вступила в силу новая формула для расчета минимальных алиментов. Важное место в этой формуле занимают связанная с индексом потребительских цен базовая сумма и средняя по Эстонии брутто-зарплата. Оба показателя в прошлом году выросли, поэтому с первого апреля увеличился также установленный законом минимальный размер алиментов.

Выплачиваемые ребенку алименты должны пересмотреть все родители, у которых в 2022 году вступило в силу судебное постановление или было заключено нотариальное соглашение о выплате установленной законом минимальной суммы алиментов. А также тем, у кого вступившее в силу судебное постановление или нотариальное соглашение связано с вступившей в силу с 1 января 2022 формулой установленного законом минимального размера алиментов.

Для этого можно использовать созданный Министерством юстиции калькулятор алиментов, где с сегодняшнего дня можно делать расчеты по состоянию на первое апреля. Кроме того, калькулятор могут использовать и те родители, которые только начали искать решение для разделения расходов на ребенка и хотят прийти к соглашению во внесудебном порядке.

Между собой родители всегда могут договориться и о большей сумме, поскольку, разумеется, ситуация каждой семьи индивидуальная, дети, их потребности и возможности родителей разные.

Минимальные алименты на основании Закона о семье рассчитываются по новой формуле

Базовая сумма. Базовая сумма алиментов рассчитана на основании заключительного отчета о минимальных алиментах на основании потребностей ребенка и корректируется 1 апреля каждого года на сумму изменения индекса потребительских цен предыдущих календарных лет по принципу сложных процентов. Начиная с 01.04.22 эта сумма составляет 209,2 евро.

Доходы обязанного родителя. Как правило, к базовой сумме добавляется 3% от средней по Эстонии месячной брутто-зарплаты за предыдущий год. Средняя брутто-зарплата в 2021 году была 1548 евро, 3% от этого — 46,44 евро.