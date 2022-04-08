Таллинн требует список артистов, которым в Эстонии не рады

”Обращаемся к правительству с предложением ввести запрет на въезд и наложить международные санкции в отношении лиц, которые поддерживают тем или иным образом агрессию Российской Федерации в Украине, или же составить список лиц, с которыми недопустимо сотрудничать на территории Эстонии в связи с их поддержкой войны”, — значится в письме вице-мэра.

В Эстонии запланированы несколько мероприятий, на которые были приглашены артисты из Беларуси и Российской Федерации. Однако многие из них подвергаются критике со стороны эстонской общественности за свои заявления, оправдывающие агрессию в Украине. Концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 27 мая в спорткомплексе ”Тондираба”, привлек наибольшее внимание. Были собраны несколько тысяч подписей против этого концерта. Также звучала мысль о недопустимости и других подобных мероприятий. Решение о проведении или запрете мероприятий возложили на предпринимателей и местные самоуправления. Городское правление считает, что подобные вопросы не должны оставляться на усмотрение бизнесменов.

”Несмотря на то, что Правительство Республики и государственные органы не вводили ограничений на въезд или оказание услуг, город Таллинн не видит возможности предоставить в аренду помещения для концерта, запланированного на 27 мая 2022 года в спортивном центре Тондираба. Но это не мешает Филиппу Киркорову и другим артистам въехать в страну и провести мероприятие на других, не принадлежащих городу площадях. Ряд частных компаний, вероятно, поступит так же, как и город, но это будет означать устранение последствий расторжения контрактов. Если Таллинн может принимать решения о расторжении договоров, так как потребности общества перевешивают риски, то в случае с частным сектором выбор сложнее”, — пояснил Оя.