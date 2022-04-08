Управа рассказала, кто испортил потолок в пешеходном туннеле под виадуком Хааберсти. Дыре уже больше трех месяцев

Старейшина Хааберсти Олег Сильянов сообщил, что о повреждении потолка в туннеле управе известно, оповещены также Таллиннская горуправа и Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

Оказалось, что потолок испортили не вандалы, а снегоуборочная техника Eesti Keskkonnateenused. Он был поврежден в ходе снегоуборочных работ еще в декабре 2021 года.

Так как детали для потолка изготавливаются по специальному заказу, то у них долгий срок поставки, констатирует Сильянов, поэтому ремонтные работы все еще не произведены. Тем не менее старейшина обещает исправить проблему при первой же возмодности.

Решение по интерактивной подсветке в туннелях виадук Хааберсти было спроектировано фирмой Arhitekt Must OÜ. Строительные работы осуществила фирма AS Elektritsentrum.