"Защитилась" от хакеров: жительницу Виймси обманули на 37 000 евро

Как сообщила потерпевшая, ей позвонил якобы "ассистент Google", который сообщил о возможной атаке хакеров.

Затем женщину попросили под различными предлогами загрузить приложение Aeroadmin и подтвердить ряд сделок с помощью мобильного ID. В результате чего злоумышленники получили доступ к банковскому счету потерпевшей и сделали несколько переводов как с ее счета, так и со счета ее мужа.

Мошенники взяли также на имя женщины кредит.

Общий ущерб от действий преступников составил не менее 37 167 евро.

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