В Ида-Вирумаа открылся девятый ресторан KFC в Эстонии

”Йыхви является важным центром Ида-Вирумаа, куда стекаются жители многих близлежащих населенных пунктов”, — поясняет выбор локации член правления Apollo Group Маури Дорбек. И добавляет, что ресторан KFC Jõhvi расположен на парковке крупнейшего и самого современного в регионе торгово-развлекательного центра, где, помимо возможности поесть внутри, можно также заказать легендарные блюда с хрустящей курочкой от KFC, не выходя из автомобиля.

В меню ресторана KFC Jõhvi доступны все лучшие блюда KFC — от ставшего легендарным ведерка с курицей до бургеров Zinger и сочных тортилий. В оформленном в современном стиле ресторане предусмотрено 70 посадочных мест, а для обеспечения быстрого и удобного процесса размещения заказа установлены и дигитальные киоски. ”Исходя из прежней пандемийной обстановки, KFC усилил меры безопасности, уделяя еще больше внимания качеству продукции, безопасности пищи и более комфортному обслуживанию клиентов”, — подчеркнул Дорбек.

В связи с открытием ресторана KFC Jõhvi запускается и двухнедельная потребительская кампания, главным призом которой будет обеспечение курицей на целый год. Для участия в розыгрыше необходимо в течение двух недель с момента открытия ресторана осуществить покупку в KFC Jõhvi — будь то в самом ресторане или через drive-thru, и опустить чек вместе со своими данными в ящик для розыгрыша. Больше информации можно найти на домашней странице KFC Eesti по адресу www.kfceesti.ee

Ресторан в Йыхви станет девятым рестораном KFC по всей Эстонии и уже вторым в Ида-Вирумаа. Летом 2020 года в Нарве был открыт первый drive-thru в странах Балтии. Помимо Йыхви и Нарвы, вкуснейшими блюдами из курицы KFC можно насладиться и в Таллинне — в Тонди, Ласнамяэ, торговых центрах Рокка-аль-Маре и Кристийне, а также в торговом центре Ülemiste, в торговом центре Lõunakeskus в Тарту и в центре Tasku.

Эстонские рестораны являются частью амбициозной стратегии развития в Северных странах и странах Балтии, итогом которой послужит расширение сети до 28 ресторанов уже к концу этого года. На данный момент в Финляндии работают 6 ресторанов KFC, в странах Балтии — 20, из которых 9 находятся в Эстонии.