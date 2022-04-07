Глава МИД: Эстония помогает документированию преступлений, совершенных Россией в Украине

"Сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о приостановлении членства России в Совете по правам человека является единственно правильным. Военные преступления России, преступления против человечности и бесчисленные человеческие страдания, которые она причиняет в Украине, не оставляют другого выбора. Ужасающие действия России в отношении мирных жителей, в том числе пытки и убийства женщин и детей, при полном игнорировании международного гуманитарного права, нельзя оставлять без осуждения международного сообщества.

Эстония всячески помогает документированию преступлений, совершенных Россией, и расследованию собранных доказательств. Эти расследования должны быть ускорены, чтобы виновные в жестокости и насилии военные, чиновники и государственные лидеры были привлечены к ответственности за свои преступления.

Продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно. Эстония призывает Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, а также постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска с территории Украины", - сказала Лийметс.

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