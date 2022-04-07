07.04.2022, 18:31
ФОТО | На шоссе Тарту - Вильянди произошла авария, на место вызвали спасателей
Около 6 часов вечера на шоссе Таллинн - Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Авария случилась на 66-м километре шоссе (волость Вильянди, у моста Нуйа).
Водитель-женщина на ввтомобиле Toyota врезалась в зад Volkswagen Passat, который начал делать левый поворот. В результате столкновения Volkswagen вынесло с трассы на дорожный знак.
В машине находились три человека. К счастью, никто не пострадал.
Движение в месте аварии было затруднено, к ликвидации последствий ДТП были привлечены спасатели.