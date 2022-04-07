07.04.2022, 17:27
Граждане России и Беларуси не будут получать новые необходимые для работы в Эстонии визы и виды на жительство
ФОТО: Priit Simson
Правительство Эстонии одобрило санкцию, которая ограничивает возможность для граждан России и Беларуси работать или заниматься предпринимательством в Эстонии, а также приостанавливает выдачу соответствующих виз и разрешений на жительство.
Имеющиеся разрешения на жительство, а также основания для пребывания и работы в Эстонии государство недействующими признавать не будет. При их наличии человек сможет, согласно закону, ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в Эстонии.
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