Пограничники не впустили в Эстонию автомобиль, украшенный георгиевской ленточкой

В ночь на четверг на КПП "Койдула" (Вырумаа) прибыл грузовой автомобиль Mercedes, которым управлял мужчина с гражданством России.

"Подойдя к грузовику, пограничники заметили висящую в кабине на лобовом стекле георгиевскую ленточку, поэтому провели с водителем дополнительную беседу", — сообщила в социальных сетях Лыунаская префектура. "Помимо демонстрации военной символики, мужчина в ходе разговора оправдывал и агрессию против Украины".

Водитель отметил, что он хорошо в курсе событий в Буче и происходящего в других местах Украины, и все это, по его мнению, единственно верно. И на этом быстро закончил разговор. На что пограничники отправили направлявшегося в Палдиски за автомобилями водителя с пустым прицепом обратно в Россию.

Начальник юго-восточного пограничного пункта Петер Маран сказал, что в Эстонии нет толерантности к оправданию войны, военной пропаганде и использованию военной символики.

"Так как от подобной символики есть опасность и для общественного порядка эстонского государства, мы решили признать визу водителя недействующей, выписали ему запрет на въезд и не разрешили въехать в Эстонию. Водитель был направлен обратно в Россию", — отметил начальник погранпункта.

Исходя из правил Шенгена, у пограничников есть право не впускать в страну гражданина третьей страны и на основании Закона о государственной границы отправить его обратно в страну, из которой он прибыл, если его действия представляют опасность для общественного порядка и безопасности Эстонии или страны-члена Шенгена.

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