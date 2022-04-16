“У нас тысячи людей с посттравматическим стрессовым расстройством”. Кто и как заботится о душевном здоровье беженцев из Украины?

В отелях и других выделенных государством местах живут украинцы с различными психологическими травмами. Например, дети со сбившимся режимом сна, которые неосознанно просыпаются по ночам в то же время, в которое дома происходили бомбежки. Или люди, у которых пролетающий самолет и салюты вызывают дрожь.

Душепопечители по большому счету — первые, кто готов оказать помощь украинцам. Они помогают с практическими вопросами, открыты к беседе и при необходимости направляют дальше к специалисту. Например, к психологу. В Эстонии душепопечительством занимается более 70 человек. У них было много работы и во время пандемии, когда они поддерживали жителей домов престарелых и людей в больницах.

В отеле Dzingel в Нымме сейчас находится больше всего украинцев, бежавших от войны. Адаптироваться там им помогает душепопечительница Пийя Рубер. ”Приезжаешь сюда, у тебя от предыдущей жизни с собой разве что пакет с вещами, родственники пропали и знакомых нет. Тебе хочется, чтобы можно было хоть кому-то хоть сколько-то доверять. С этим мы и пытаемся помочь”, — объясняет Рубер.