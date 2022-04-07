ВИДЕО | Кая Каллас объяснила, почему Эстония не хочет высылать посла России из страны

Каллас напомнила, что Эстония недавно выслала 14 российских дипломатов и до этого еще троих, и отметила, что среди них был заместитель посла РФ, в то время как Литва заместителя посла РФ не высылала.

"Нужно иметь ввиду, что подобные шаги постоянно проходят параллельно: если мы делаем шаг, то Россия делает шаг в ответ. Наше посольство в России значительно меньше, и мы хотим, чтобы наш посол смог продолжить работу в России", — объяснила премьер-министр.

Это необходимо для того, чтобы Эстония могла получать информацию из России, так как на самом деле информационные каналы перекрыты, а также помогать находящимся в России гражданам Эстонии, отметила Каллас.

По ее словам, высылка посла России из Эстонии не остановит распространение пророссийской пропаганды от лица посольства, но зато тот факт, что большая часть сотрудников посольства выслана из страны, ослабит его деятельность.

"Несомненно, мы должны думать о своих интересах и о своих людях, кто сейчас в России. Сейчас в наших интересах, чтобы наш посол смог продолжить работу в России", — добавила она.

Каллас также отметила, что санкции в отношении России необходимо усилить.