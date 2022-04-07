ФОТО И ВИДЕО | Крупный пожар в Ласнамяэ: тушили до утра. В числе пострадавших много украинских беженцев

В четверг после полудня, в 14:29 Спасательный департамент получил сообщение, что в Ласнамяэ, на улице Паэ горит трехэтажный жилой дом с мансардным этажом.

"Мы отреагировали самыми большими силами", — сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

К участию в тушении пожара были привлечены около 100 спасателей и 30 технических средств, а также сотрудники полиции, скорой помощи и столичной Муниципальной полиции. Помимо таллиннских команд, к борьбе с огнем были привлечены спасатели Локса, Йыхви, Кохила, а также добровольные пожарные из ряда регионов.

Из здания были эвакуированы не менее 30 человек, для обогрева которых полиция направила линейные автобусы. В числе эвакуированных были также 9 украинских военных беженцев, снимавших в этом доме квартиры. Для шести из них, а также для многих других были найдены места для временного размещения. Эвакуированные могут при необходимости позвонить для получения помощи по телефону 14410.

В пожаре из людей никто не пострадал.

Из-за особенностей конструкции здания тушение пожара было затруднено. Его локализовали в 22.00, а ликвидировали в 23.58. Пожарные продолжали всю ночь наблюдение за ситуацией. Ранним утром в 6.55 были найдены еще несколько небольших очагов огня на третьем этаже. Они были потушены в 7.31.

Причины пожара выяснит расследование.