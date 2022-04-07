Новым Руководителем Novoloto стала Аннели Хирв. Она сменила на посту Урве Пало

По словам одного из собственников Novoloto Яниса Зузанса, два года пандемии были очень тяжёлыми для людей и нанесли серьёзный ущерб многим предприятиям. ”Novoloto, несмотря на все ограничения, удалось выстоять, теперь важный вызов для нового руководителя — вернуть всё предприятие в нормальное рабочее состояние”, — сказал Зузанс.

Аннели Хирв имеет большой опыт управления, в последние годы она руководила завершением подготовки и выходом на рынок центров Solaris и Mustamäe Center. ”Казино-развлечения — это новая для меня сфера деятельности, но тем она и интереснее. В то же время, всесторонняя шлифовка клиентского опыта, а также развитие и управление мотивированными командами были для меня фокусными темами на протяжении многих лет. Именно на эти сильные стороны я планирую опираться в дельнейшем развитии Fenix Casino”, — сказала новый руководитель Novoloto Аннели Хирв.

Новый руководитель сказала также, что, несмотря на все трудности, в последние два-три года Fenix Casino проделало большой путь в развитии. ”Наша работа — предлагать людям возможность качественного досуга в удобное для них время, так сказать, привносить немного приключений в поток повседневной рутины. Время ограничений прошло, и наконец мы снова можем принимать наших гостей, когда это удобно именно им”, — подчеркнула Аннели Хирв.

Fenix Casino является второй по величине сетью казино в Эстонии. В качестве налога на азартные игры, поступления от которого государство направляет на поддержку различных культурных, спортивных и социальных проектов, Novoloto уплатило в прошлом году около 3 миллионов евро.

OÜ Novoloto, основанное в 1996 году, является собственником второй по величине сети казино в Эстонии, Fenix Casino, и портала FenixBet, обеспечивая в Эстонии работой более 200 человек. Novoloto входит в состав ведущего европейского концерна, занимающегося развитием технологий и производством азартных игр, Novomatic Group. OÜ Novoloto является членом Эстонского союза организаторов азартных игр (EHKL).