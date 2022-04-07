Экономика
07.04.2022, 16:53

Новым Руководителем Novoloto стала Аннели Хирв. Она сменила на посту Урве Пало

 
Foto: Novoloto

В феврале руководителем второго по величине оператора казино в Эстонии, OÜ Novoloto, стала Аннели Хирв, вступив в должность, оставшуюся в конце прошлого года вакантной после отставки Урве Пало, бывшего высокопоставленного политика, неоднократно занимавшего пост министра.

По словам одного из собственников Novoloto Яниса Зузанса, два года пандемии были очень тяжёлыми для людей и нанесли серьёзный ущерб многим предприятиям. ”Novoloto, несмотря на все ограничения, удалось выстоять, теперь важный вызов для нового руководителя — вернуть всё предприятие в нормальное рабочее состояние”, — сказал Зузанс.

Аннели Хирв имеет большой опыт управления, в последние годы она руководила завершением подготовки и выходом на рынок центров Solaris и Mustamäe Center. ”Казино-развлечения — это новая для меня сфера деятельности, но тем она и интереснее. В то же время, всесторонняя шлифовка клиентского опыта, а также развитие и управление мотивированными командами были для меня фокусными темами на протяжении многих лет. Именно на эти сильные стороны я планирую опираться в дельнейшем развитии Fenix Casino”, — сказала новый руководитель Novoloto Аннели Хирв.

Новый руководитель сказала также, что, несмотря на все трудности, в последние два-три года Fenix Casino проделало большой путь в развитии. ”Наша работа — предлагать людям возможность качественного досуга в удобное для них время, так сказать, привносить немного приключений в поток повседневной рутины. Время ограничений прошло, и наконец мы снова можем принимать наших гостей, когда это удобно именно им”, — подчеркнула Аннели Хирв.

Fenix Casino является второй по величине сетью казино в Эстонии. В качестве налога на азартные игры, поступления от которого государство направляет на поддержку различных культурных, спортивных и социальных проектов, Novoloto уплатило в прошлом году около 3 миллионов евро.

OÜ Novoloto, основанное в 1996 году, является собственником второй по величине сети казино в Эстонии, Fenix Casino, и портала FenixBet, обеспечивая в Эстонии работой более 200 человек. Novoloto входит в состав ведущего европейского концерна, занимающегося развитием технологий и производством азартных игр, Novomatic Group. OÜ Novoloto является членом Эстонского союза организаторов азартных игр (EHKL).

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