Историческое решение: Эстония отказывается от использования российского газа

Для воплощения решения в жизнь к осени в Палдиски построят инфраструктуру для принятия сжиженного природного газа — плавучий LNG-терминал. Газовую трубу построит Elering, а причал — Alexela, которая давно уже занимается подготовкой данного проекта.

Также будут созданы государственные запасы газа на 1 Тв-ч, что соответствует 20% от годового потребления газа в Эстонии. Запасы газа можно будет продавать всем участиям рынка в случае перебоев с поставками. Газ планируется хранить в газовом хранилище в латвийском Инчукалнсе.

С учетом всего этого Министерство экономики и инфраструктуры в ближайшее время представит правительству законопроект об изменении Закона о природном газе.