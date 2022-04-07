Большое число детей попало в больницы: шоколадные яйца Kinder изымают из продажи в Эстонии

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает, что в девяти странах Европы выявлены случаи заражения сальмонеллезом после употребления в пищу шоколада. Как сообщает Reuters, в больницы попало большое число детей.

Итальянский концерн по производству кондитерских изделий Ferrero отозвал несколько партий шоколадных яиц Kinder Surprise в Испании, Великобритании и Ирландии. Ferrero сообщает, что это предупредительная мера и ни один продукт не дал положительный результат на сальмонеллу.

ECDC же подтверждает, что случаи болезни детей младше 10 лет были связаны с яйцами Kinder. Не уточняется, вызвала ли болезнь только продукция Ferrero.

По словам Департамента сельского хозяйства и продовольствия, на данный момент известно, что данные партии поступили и в Эстонию в магазины AS Prisma Peremarket. Торговая сеть изъяла товары из продажи и начала отзывать их от потребителей.

Из продажи изымают следующие товары: