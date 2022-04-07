Кая Каллас — британской газете The Economist: Украина — не поле боя, а место преступления
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала для британской газеты The Economist мнение, в котором напоминает странам Запада, что безразличие — мать всех преступлений.
Каллас пишет, что ужасающие фотографии из Ирпеня и Бучи с массовыми захоронениями и убитыми мерными жителями напоминают эстонцам террор Советского режима и НКВД, ведь тот государственный аппарат точно также убивал гражданских лиц.
"Депортации и фильтрационный лагеря напоминают мне и любой другой эстонской семье о репрессиях советской оккупации и тюремных лагерях Гулага", — пишет она.
Согласно оценке Каллас, российская военная тактика заключается в том, чтобы ставить на передовую гражданские лица, что подтверждает тот факт, что жертв среди мирного населения больше, чем среди военных.
"С точки зрения международного права, это военное преступление. Украина — не поле боя, а место преступления, как были Руанда и Сребреница", — считает Каллас и отмечает, что нужно призвать к ответственности тех, кто совершил эти преступления.
"У этих преступлений и их расследования не истечет срок. Мы все еще знаем лишь о малой части случаев, которые совершили российские войска. Настоящий объем жестокости Кремля еще предстоит увидеть", — считает премьер-министр.
Империалистические амбиции
Каллас считает, что сейчас невинные люди умирают из-за империалистических амбиций Владимира Путина: "Хотя Советский союз развалился, но его империалистическая идеология никогда не исчезала".
По ее словам, ужасы в Украине еще не закончились. "Здесь я говорю, исходя из опыта своей родины. Для Эстонии и многих других мир после Второй мировой войны означал начало советской оккупации ценой человеческих жизней. Она принесла новые страдания в виде массовых убийств, репрессий, массовых депортаций и других преступлений против человечности", — пояснила она.
Каллас подчеркивает, что три последние войны Путина показывают, почему он не должен выиграть войну против Украины и почему Кремлю нельзя дать даже притвориться, что он хоть что-либо выиграл от этой войны — в таком случае его аппетит только возрастет и за этим последует еще больше жестокости и человеческих жертв.
Премьер-министр отметила, что события в Украины показывают, почему страны Центральной и Восточной Европы после освобождения от советской оккупации быстро запросили членство в НАТО. "Альянс существует не для того, чтобы угрожать России, а для зашиты. Он существует для того, чтобы защитить десятки миллионов от порабощения и убийства со стороны диктаторов", — пояснила Каллас.
Расстановка приоритетов
Военная помощь должна стать приоритетом для стран Запада, отметила она. Также необходимо "разоружить военную машину Кремля" с помощью экономических санкций. По ее словам, Россия должна компенсировать весь причиненный ущерб.
В третьих, Каллас считает, что НАТО должен показать, что альянс может и готов защищать каждый миллиметр своей территории, а при необходимости использовать силу.
По ее словам, страны Запада должны приложить все усилия, чтобы ни одна страна на стала следующей — это означает усиление НАТО и то, что в страны Балтии на постоянной основе перебросят больше готовых к бою войск, которые бы поддерживали дальнобойную артиллерию и противовоздушную оборону. Это означает больше истребителей НАТО в небе и больше кораблей в Балтийском море.
"Украина — не жертва безумного разового просчета. Мы являемся свидетелями долго планировавшегося военного нападения, цель которой — силой установить контроль над соседним государством, и последствия этого затрагивают весь мир. Для того, чтобы противостоять этому и остановить то, требуются смелость, моральная ясность и действия. Мы обещали: "никогда больше". Мы должны незамедлительно действовать, если хотим, чтобы это был последний раз. Безразличие — мать всех преступлений", — подводит итог Каллас.