Кая Каллас — британской газете The Economist: Украина — не поле боя, а место преступления

Каллас пишет, что ужасающие фотографии из Ирпеня и Бучи с массовыми захоронениями и убитыми мерными жителями напоминают эстонцам террор Советского режима и НКВД, ведь тот государственный аппарат точно также убивал гражданских лиц.

"Депортации и фильтрационный лагеря напоминают мне и любой другой эстонской семье о репрессиях советской оккупации и тюремных лагерях Гулага", — пишет она.

Согласно оценке Каллас, российская военная тактика заключается в том, чтобы ставить на передовую гражданские лица, что подтверждает тот факт, что жертв среди мирного населения больше, чем среди военных.

"С точки зрения международного права, это военное преступление. Украина — не поле боя, а место преступления, как были Руанда и Сребреница", — считает Каллас и отмечает, что нужно призвать к ответственности тех, кто совершил эти преступления.

"У этих преступлений и их расследования не истечет срок. Мы все еще знаем лишь о малой части случаев, которые совершили российские войска. Настоящий объем жестокости Кремля еще предстоит увидеть", — считает премьер-министр.

Империалистические амбиции



Каллас считает, что сейчас невинные люди умирают из-за империалистических амбиций Владимира Путина: "Хотя Советский союз развалился, но его империалистическая идеология никогда не исчезала".

По ее словам, ужасы в Украине еще не закончились. "Здесь я говорю, исходя из опыта своей родины. Для Эстонии и многих других мир после Второй мировой войны означал начало советской оккупации ценой человеческих жизней. Она принесла новые страдания в виде массовых убийств, репрессий, массовых депортаций и других преступлений против человечности", — пояснила она.

Каллас подчеркивает, что три последние войны Путина показывают, почему он не должен выиграть войну против Украины и почему Кремлю нельзя дать даже притвориться, что он хоть что-либо выиграл от этой войны — в таком случае его аппетит только возрастет и за этим последует еще больше жестокости и человеческих жертв.