Среди жителей Эстонии с долгим ковидом практически нет вакцинированных

У некоторых людей коронавирус может вызывать симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель или месяцев после первоначального положительного теста на COVID-19. Это состояние называется синдромом пост-COVID-19 или длительным течением заболевания COVID-19. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расстройства, связанные с COVID-19, все еще протекают, по крайней мере, в течение четырех и пяти месяцев после первичного заболевания COVID-19. Основными симптомами являются утомляемость, нехватка воздуха и психологические расстройства, которые невозможно объяснить другими заболеваниями.

”По оценкам, длительной формой COVID-19 заболевает 1,7% первично инфицированных и 4,6% людей, госпитализированных с острым заболеванием. Данной формой заболевают в любом возрасте, но в среднем начиная с 43 лет. Женщины болеют чаще, и мы видим больше случаев среди 30-летних женщин. У мужчин возрастное распределение более равномерное, и уровень заболеваемости имеет тенденцию к увеличению с 60 лет. Важно отметить, что только 1,5% из всех пациентов были привиты до первичного случая заболевания COVID-19”, — сказала руководитель аналитического отдела Больничной кассы доктор Кадри Халлер-Киккатало.