Посол Каймо Кууск о возвращении в Киев: собираемся, но не в ближайшие дни
Точная дата, когда посольство ЭР возобновит работу в Киеве, по словам посла Каймо Кууска, пока еще не определена.
"Обмениваемся информацией с союзниками, анализируем ситуацию", — сказал порталу Delfi посол, который сейчас работает вблизи польско-украинской границы. "Но мы не говорим о ближайших днях. Возвращение в Киев — это не соревнование".
Кууск сообщил, что уровень опасности воздушной атаки в районе Киева по-прежнему высок. Он сослался на мэра украинской столицы Виталия Кличко, который в понедельник обратился к беженцам с призывом пока еще не возвращаться, во всяком случае — не на этой неделе.
"Хотя украинская ПВО действует довольно хорошо, опасность (воздушного удара — ред.), конечно, сохраняется", — сказал Кууск.
В первые дни войны посольство Эстонии в Киеве частично эвакуировалось в Польшу. Каймо Куус работает там до сих пор.
"Работы здесь много. Вместе с другими дипломатами мы образовали здесь очень активную коммуну. Помогаем делегациям посещать Украину, в том числе и Киев", — сказал Кууск и добавил, что часть его работы — помощь в пересечении границы грузам и транспорту из Эстонии.
Утром посол побывал в гуманитарном штабе, развернутом у границы. "Там заверили, что продукты не стоят на складе более 24 часов, они быстро доставляются в Украину".
Много забот у дипломата связано с эстонцами, которые не вняли предупреждениям и не покинули Украину, а теперь просят у государства помощи. Таких в Украине осталось сейчас около десятка.
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