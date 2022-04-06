Посол Каймо Кууск о возвращении в Киев: собираемся, но не в ближайшие дни

Точная дата, когда посольство ЭР возобновит работу в Киеве, по словам посла Каймо Кууска, пока еще не определена.

"Обмениваемся информацией с союзниками, анализируем ситуацию", — сказал порталу Delfi посол, который сейчас работает вблизи польско-украинской границы. "Но мы не говорим о ближайших днях. Возвращение в Киев — это не соревнование".

Кууск сообщил, что уровень опасности воздушной атаки в районе Киева по-прежнему высок. Он сослался на мэра украинской столицы Виталия Кличко, который в понедельник обратился к беженцам с призывом пока еще не возвращаться, во всяком случае — не на этой неделе.

"Хотя украинская ПВО действует довольно хорошо, опасность (воздушного удара — ред.), конечно, сохраняется", — сказал Кууск.

В первые дни войны посольство Эстонии в Киеве частично эвакуировалось в Польшу. Каймо Куус работает там до сих пор.

"Работы здесь много. Вместе с другими дипломатами мы образовали здесь очень активную коммуну. Помогаем делегациям посещать Украину, в том числе и Киев", — сказал Кууск и добавил, что часть его работы — помощь в пересечении границы грузам и транспорту из Эстонии.

Утром посол побывал в гуманитарном штабе, развернутом у границы. "Там заверили, что продукты не стоят на складе более 24 часов, они быстро доставляются в Украину".

Много забот у дипломата связано с эстонцами, которые не вняли предупреждениям и не покинули Украину, а теперь просят у государства помощи. Таких в Украине осталось сейчас около десятка.

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