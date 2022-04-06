Остров Аэгна будет обеспечен сообщением c материком и вне навигационного сезона

"У жителей Аэгна зачастую возникает потребность попасть на материк и в период, когда регулярное сообщение с островом не осуществляется. Если раньше в каждом случае в срочном порядке приходилось искать перевозчика, то теперь есть надежный партнер, к которому можно при необходимости сразу обратиться. Новая система не только обеспечит более удобную услугу, но и поможет избежать ситуаций, когда жители Аэгна оказываются в ловушке. Быстро попасть на материк особенно важно, например, при проблемах со здоровьем или если закончилось продовольствие”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн заключила договор с НКО Tallinna Veespordi Klubi, чтобы обеспечить при необходимости морское сообщение с островом Аэгна на период с 1 апреля по 31 декабря. Договор предусматривает, что в определённых случаях услугу можно оказывать и в навигационный период. Предполагаемая стоимость договора — 15 000 евро.

”У нашего партнера большой опыт в обеспечении сообщения с островом Аэгна при различных погодных условиях. В распоряжении партнера, который уже реализовал себя в сфере перевозок, вместительное судно Liisa, которое можно использовать при разной погоде для перевозки пассажиров и грузов. Кроме этого, в сложных зимних условиях партнер сможет использовать катер на воздушной подушке. В итоге при необходимости на остров можно будет попасть по морю при любой погоде”, — добавила Хауканымм.

В период регулярного сообщения, начиная с 1 мая, между Таллинном и Аэгна будет курсировать новое быстрое судно катамаранного типа, вмещающее до 90 пассажиров и 20 велосипедов.