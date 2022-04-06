Лутсар: Covid-19 стал не очень опасным сезонным вирусным заболеванием

Лутсар привела в пример Данию, где при снятии последних коронавирусных ограничений местный Департамент здоровья дал новое определение Covid. Если раньше это было быстро распространяющееся заболевание, от которого не было ни лекарств, ни профилактики, то теперь есть и лекарства, и профилактические меры, медицинские знания и вакцины.

"На мой взгляд, это не очень опасное инфекционное заболевание", - сказала Лутсар, добавив, что сейчас имеется достаточно данных, согласно которым это скорее сезонное вирусное заболевание. В Швеции выдали такую дефиницию Covid.

По словам Лутсар, все же остается очень небольшая возможность, что появится новый вариант вируса, который соберет в себе все плохие гены предыдущих вариантов и будет, так сказать, неуловимым для иммунитета.

Бывшая глава научного совета, консультирующего правительство в вопросах сдерживания распространения коронавируса, выразила надежду на то, что осенью не будут вновь вводить ограничения.

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