Кая Каллас: пока Украина не победила, нам нужно принимать более смелые решения, чтобы остановить российскую агрессию

По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия совершила жестокие военные преступления против гражданского населения Бучи и Ирпеня. ”Эти преступления не имеют срока давности. Нужно собрать доказательства и cохранить их для судебных процессов. Преступников привлекут к ответственности. К их числу относятся и те российские солдаты, которые выполняют приказы и совершают эти ужасные деяния”, — сказала Каллас. ”К сожалению, война против Украины и ее жителей продолжается. Усиливаются и ужасные попытки российских властей и государственных СМИ расчеловечить украинцев”, — добавила она.

Премьер-министр сказала, что нам нужны еще более решительные шаги, чтобы остановить агрессию России. ”Наш главный приориет — доставка Украине дополнительного вооружения и снаряжения. Украине нужна военная помощь, чтобы отбить свои города и освободить людей от российской оккупации и репрессий”, — сказала Каллас.

Премьер-министр Каллас отметила, что мы должны добиться того, чтобы агрессия обошлась России еще дороже, полностью изолировать Россию и остановить ее военную машину. ”До тех пор, пока Украина не победила, санкции не могут считаться достаточными”, — сказала Каллас. По ее словам, на подходе новые санкции со стороны ЕС, в которых учтены и сделанные Эстонией предложения, но мы должны добиться прогресса в части серьезных энергетических санкций. ”Мы знаем, что львиная доля средств, из которых финансируется российская военная машина, поступает от продажи нефти и газа, и именно по этой сфере мы должны нанести удар санкциями”, — сказала она.

Каллас обсудила со Стёре также необходимость НАТО адаптироваться к изменившейся ситуации с безопасностью и в долгосрочной перспективе укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге альянса. Премьер-министр поблагодарила Норвегию за ее вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона. ”Норвежские войска сейчас базируются в Литве, и мы будем рады видеть норвежские самолеты в Эмари, охраняющими воздушное пространство Балтии”, — сказала Каллас.