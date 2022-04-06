06.04.2022, 18:55
Полиция: пропавший 80-летний Леонид найден на улице с переохлаждением(52)
Foto: Kenno Soo
Полиция в среду попросила помощи в поисках 80-летнего Леонида, который ушел из дома в Ласнамяэ вчера в 10 часов утра и не вернулся.
В силу состояния здоровья и того, что он одет не по погоде, его жизнь и здоровье могли быть в опасности.
В 18.33 полиция сообщила, что Леонида заметила на автобусной остановке в Таллинне бригада скорой помощи. Мужчину с признаками переохлаждения доставили больницу, где он нем сейчас заботятся медики и его жизнь больше не в опасности.