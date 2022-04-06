Полиция: пропавший 80-летний Леонид найден на улице с переохлаждением

В силу состояния здоровья и того, что он одет не по погоде, его жизнь и здоровье могли быть в опасности.

В 18.33 полиция сообщила, что Леонида заметила на автобусной остановке в Таллинне бригада скорой помощи. Мужчину с признаками переохлаждения доставили больницу, где он нем сейчас заботятся медики и его жизнь больше не в опасности.