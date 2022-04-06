Аналитики: экономика Эстонии столкнулась с новым экономическим шоком

Внешний спрос в этом году ослабнет, но рост в странах наших основных торговых партнёров продолжится. Эстонские компании, скорее всего, прекратят или постепенно свернут большую часть своего экспорта в Россию и постепенно переориентируют его на другие рынки. Однако конкуренция за поиск новых рынков будет возрастать. На Россию и Украину приходится относительно небольшая доля эстонского экспорта. Однако мы гораздо больше зависим от импорта отдельных товаров из России, который оказывает пропорционально большее влияние на эстонскую экономику. Период адаптации для замещения многих из этих товаров из других стран может занять некоторое время. Перебои в импорте минеральных масел и топлива, продуктов из древесины, удобрений и металлов или приостановка импорта этих товаров также окажут негативное влияние на экономику Эстонии в целом, но сильнее всего ударят по строительной, лесной, транспортной и сельскохозяйственной отраслям.

Сильный рост ВВП Эстонии в прошлом году поднял ориентир на этот год до высокого уровня. Война в Украине оказывает негативное влияние на экономику Эстонии, однако постпандемическое восстановление и скромная доля экспорта в Россию и Украину предотвратят замедление темпов роста экономики Эстонии в годовом исчислении. Помимо прочего, экономический рост поддерживается благодаря более активному использованию фондов ЕС и увеличению правительственных расходов в Эстонии. Однако ВВП может сокращаться на ежеквартальной основе. Снижение чувства уверенности откладывает крупные инвестиционные проекты, а снижение покупательной способности замедляет рост потребления.

Тем не менее, экономический рост Эстонии продолжится в этом и следующем году. По оценкам Swedbank, нынешний экономический шок сократит рост в Эстонии на 2 процентных пункта в этом году и на 1,2 процентных пункта в следующем году по сравнению с январским прогнозом. Поэтому наш новый прогноз предполагает рост экономики Эстонии на 1,5% в этом году и на 2% в следующем.

Война в Украине влияет на мировую экономику по разным каналам. Рост цен на энергоносители и сырьё ускоряет и без того высокую инфляцию и сдерживает экономический рост. Поскольку реальная покупательная способность домохозяйств снижается, частное потребление растёт медленнее, чем мы прогнозировали ранее. По мере роста неопределённости предприятия откладывают инвестиции. Проблемы с поставками производственных ресурсов сильнее бьют по обрабатывающей промышленности, но они также влияют на рост экономики в целом. Кроме того, под угрозой находятся мировые поставки ряда продовольственных товаров, поскольку Россия и Украина являются крупными экспортёрами зерновых и удобрений. Ещё до вторжения России в Украину мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня.

Ухудшение экономической ситуации сдерживает рост занятости. Число безработных растёт, но относительно незначительно. Дефицит рабочей силы остается высоким. Беженцы из Украины помогают несколько ослабить дефицит рабочей силы в некоторых секторах экономики, но рост заработной платы остаётся быстрым. В дополнение к напряжённости на рынке труда, рост заработной платы стимулируется быстрой инфляцией и возросшими ценовыми ожиданиями населения. В то же время, в этом году компаниям всё труднее поддерживать более высокие требования к заработной плате, учитывая рост производственных затрат и снижение спроса. Согласно прогнозу Swedbank, зарплаты вырастут на 6,5% в этом году и на 6% в следующем. Однако реальная заработная плата будет снижаться, поскольку рост номинальной заработной платы остаётся значительно ниже инфляции. Быстрый рост частных сбережений в годы пандемии и деньги, изъятые из второй пенсионной ступени, скрывают потенциальный спрос и обеспечивают многим людям буфер против возможного ухудшения их финансового положения.

Покупательная способность упадет в этом году, но у людей есть резервы, чтобы с этим справиться

В этом году инфляция потребительских цен ускорится и приобретёт более широкий характер. Помимо роста цен на топливо и повышения тарифов на коммунальные услуги, основным фактором инфляции в этом году станет рост цен на продукты питания. Учитывая ожидаемое замедление роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также высокий уровень сравнительной базы в этом году, мы прогнозируем замедление инфляции до 4,5% в следующем году — примерно до прошлогодних темпов.

Центральные банки быстро сворачивают покупку активов и начали повышать процентные ставки. Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в марте и, как ожидается, сделает это еще шесть раз в этом году и дважды в начале следующего года. Ожидается, что Европейский центральный банк осенью этого года дважды повысит ставки по депозитным операциям, доведя их до нуля к концу года. Поскольку ожидается, что быстрые темпы роста цен замедлятся, а рост еврозоны остается неустойчивым, мы не видим причин, по которым центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки в следующем году.

Целый ряд факторов способствуют экономическому росту

Во-первых, многие страны до сих пор оправляются от последствий пандемии. Наибольшим потенциалом роста обладают услуги, которые в большей степени защищены от текущих проблем в мировой экономике. Во-вторых, увеличение государственных расходов должно стимулировать рост. Снижение глобальных ограничений на поездки должно поддержать туристический сектор и сектор бытовых услуг. Большое количество беженцев будет способствовать росту частного и общественного потребления в европейских странах, но ценой ухудшения состояния государственных финансов. Поэтому на этот год мы прогнозируем умеренный рост в мире, в том числе в еврозоне.

Экономический рост в Европе замедляется, но экономика России откатится назад на 16 лет

Swedbank прогнозирует рост экономики еврозоны на 2,6% в этом году и на 2,7% в следующем. По сравнению с прогнозом, опубликованным в январе, мы сократили на 1,3 процентных пункта (п.п.) прогноз на этот год, но оставили без изменений прогноз на следующий год. Хотя экспорт стран Балтии в Россию и Украину невелик, война в Украине и санкции против России оказывают значительное влияние. Однако этот шок не приведёт к сокращению экономики в этом году на годовой основе, и мы ожидаем, что рост в странах Балтии составит около 1,5%. Что же касается России, то по прогнозам, её ВВП сократится в этом году на 14%, что приведёт к снижению ВВП до уровня 2006 года в постоянных ценах. В следующем году мы ожидаем, что экономика России сократится на 4%.

Поэтому мы не ожидаем падения частного потребления в годовом исчислении в этом году, но его рост будет более медленным, чем мы предполагали в предыдущем прогнозе.

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