Толоки ”Сделаем!” в этом году будут более масштабными. К участию приглашаются и украинцы

В сотрудничестве со Спасательным департаментом День полезных дел фокусируется на безопасности водоемов. Также получит развитие направление природоохранных толок. К участию в Дне полезных дел приглашаются все жители Эстонии и, конечно же, наши новые соседи, которые попали в Эстонию, сбегая от войны в Украине. Толоки можно зарегистрировать на сайте www.teemeara.ee.

По словам предводителя Дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, в отличие от двух предыдущих лет пандемии ковида, в этом году толоки вновь можно организовать в их традиционном формате — масштабно, при большом скоплении людей. ”Коронавирус не прервал традицию проведения толок, и этой весной мы приглашаем к активному участию все семьи, дружеские и рабочие коллективы, общины и наших новых соотечественников из Украины, т.к. сотрудничество и единство в тревожные времена являются лучшим способом укрепить чувство безопасности”, — сказал Тюйр. Он добавил, что фокус-темы для толок этого года хорошо подходят для бескорыстного труда и укрепления чувства локтя.