Толоки ”Сделаем!” в этом году будут более масштабными. К участию приглашаются и украинцы
В сотрудничестве со Спасательным департаментом День полезных дел фокусируется на безопасности водоемов. Также получит развитие направление природоохранных толок. К участию в Дне полезных дел приглашаются все жители Эстонии и, конечно же, наши новые соседи, которые попали в Эстонию, сбегая от войны в Украине. Толоки можно зарегистрировать на сайте www.teemeara.ee.
По словам предводителя Дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, в отличие от двух предыдущих лет пандемии ковида, в этом году толоки вновь можно организовать в их традиционном формате — масштабно, при большом скоплении людей. ”Коронавирус не прервал традицию проведения толок, и этой весной мы приглашаем к активному участию все семьи, дружеские и рабочие коллективы, общины и наших новых соотечественников из Украины, т.к. сотрудничество и единство в тревожные времена являются лучшим способом укрепить чувство безопасности”, — сказал Тюйр. Он добавил, что фокус-темы для толок этого года хорошо подходят для бескорыстного труда и укрепления чувства локтя.
Команда Дня полезных дел ”Сделаем!” в сотрудничестве со Спасательным департаментом побуждает этой весной обратить внимание на безопасность находящихся вблизи домов больших и малых водоемов. По словам эксперта отдела по профилактической работе Спасательного департамента Микко Виркала, серьезность проблемы подтверждает печальная статистика. ”В прошлом году в Эстонии утонуло наибольшее за последнее время количество человек — 60. Из-за падений и скользкой почвы утонули 19 человек, из которых семь человек погибли рядом со своим домом”, — пояснил Виркала. — ”В первую очередь нужно сделать безопасными места с водой для полива, неблагоустроенные прибрежные дорожки, сломанные или отсутствующие крышки люков, прогнившие настилы и мостики, скользкие и крутые берега и береговые дорожки без ограждений, которые при совпадении нескольких неприятных факторов ежегодно уносят несколько человеческих жизней”. Для того, чтобы задать толокам по водной безопасности нужный темп, организаторы толок смогут заказать подарочную карту строительного магазина. Подробнее читайте на www.teemeara.ee.
Как и в предыдущие годы, в День полезных дел ”Сделаем!” каждый может организовать свою толоку и пригласить всех желающих к ней присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в своем родном крае или месте, в котором он живет, объединив усилия с единомышленниками за практической работой. В этом году продолжится работа в поддержку природного разнообразия и видового богатства в виде создания или расширения цветников с отечественными луговыми растениями, строительства скворечников и домиков для летучих мышей, зоны для компостирования и т.п. Желающие разбить цветник из луговых цветов получат от организаторов увесистую пачку семян отечественных растений.
Всеэстонский День полезных дел ”Сделаем!” возник в 2008 году благодаря масштабной уборке мусора и последовавшим вслед за ней в 2009 году мозговым штурмом. Начиная с 2010 года организация толок является возможностью каждого активного жителя страны, общины и организации самостоятельно сделать что-то хорошее на благо окружающей среды. В этом году День полезных дел ”Сделаем!” помимо прочего предоставляет хорошую возможность лучше познакомиться с новыми соотечественниками, которые приехали в Эстонию сбегая от войны в Украине. Совместно проведенное за выполнением работы на толоке время помимо укрепления чувства безопасности на индивидуальном уровне поможет увеличить и сплоченность общества в целом.
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!” 7 мая 2022 года: Эстонский фонд природы, Эстонское сельское движение ”Родной край” и образованная вокруг них сеть. Партнеры и спонсоры мероприятия: Целевой капитал гражданского общества, Спасательный департамент, Sigrid Rausing Trust, Vizeum, Bauhof, LHV, Tele2 и другие.