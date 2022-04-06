На улице Теллискиви из-за аварии водопровода было перекрыто движение

В связи с работами по устранению аварии водопровода в Таллинне рядом с участком по адресу Теллискиви, 36, был временно закрыт для движения участок между улицами Роху и Ыле.

Транспорт в связи с аварийными работами был направлен в объезд через улицы Сауэ и Хейна. Участников движения просили руководствоваться временными дорожными знаками. Таллиннский департамент транспорта рекомендовал водителям по возможности избегать проезда по улице Теллискиви и выбрать другой маршрут.

По сообщению AS Tallinna Vesi, аварийные работы будут окончены как можно скорее, но ограничения предположительно продлятся до утра 7 апреля.

Tallinna Vesi приносит извинения жителям района и участникам движения за возникшие неудобства.

Около 13 часов Таллиннская горуправа сообщила, что авария трубопровода на улице Теллискиви ликвидирована раньше ожидаемого, движение восстановлено.

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