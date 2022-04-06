Рейнсалу призвал эстонцев, а также министра иностранных дел Венгрии отказаться от российских наград

”Любой здравомыслящий человек либо выкинет этот орден в мусорку, либо вернет посольству РФ или Москве”, — сказал Рейнсалу.

Он отметил, что в Эстонии тоже есть обладатели российских орденов, например, Энн Вескимяги. ”Я настоятельно призываю тех, кто имеет награды от России, отнести их на улицу Пикк, например. В случае с Венгрией — где там в Будапеште посольство РФ?”.

Действительно, крупный предприниматель Энн Вескимяги получил Орден Дружбы в ноябре 2016 года. ”С Россией нужно поддерживать нормальные отношения. Как предприниматели мы не можем зависеть только лишь от политического имиджа”, — сказала Вескимяги, принимая награду.

В 2019 году Орден Дружбы получил исследователь международного права и эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон. В ноябре 2011 года за укрепление эстонско-российских отношений орден получила певица Анне Вески. В 2010 году награды удостоился гендиректор Спасательного департамента Эстонии Калев Тимберг за помощь в тушении лесных пожаров в России.