ГРАФИКИ | Производство электроэнергии и тепла сократилось

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности наблюдался рост объемов производства. Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросло производство электронного оборудования (на 22,1%), изделий из металла (на 1,0%), продуктов питания (на 2,5%) и сланцевого масла (на 20,8%). ”В деревообработке объемы производства остались почти на том же уровне, сократившись на 0,4%”, — сказала Бундер.

На внешний рынок было продано 69,8% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, доля экспорта была наибольшей в производстве компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт увеличились в текущих ценах по сравнению с февралем 2021 года на 29,4% и на внутренний рынок — на 24,2%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в феврале объемы производства остались по сравнению с январем на том же уровне, в промышленности в целом сократились на 0,5%, а в обрабатывающей промышленности наблюдался небольшой рост (на 0,2%).

Производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с февралем 2021 года количественно (MВтч) на 13,7%, а производство тепла сократилось на 18,2%.

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