Новости Эстонии
06.04.2022, 07:23

Рейтинг: Партия реформ продолжает лидировать с большим отрывом, центристы — четвертые

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
Foto: Kenno Soo

Партия реформ продолжает единолично лидировать в рейтинге популярности политических сил с уровнем поддержки 28,6%, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 8 марта по 4 апреля.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,4% до 22%, пишет RusERR.

На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 17,7% до 17,5%.

Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рейтингом в 17,1%.

Социал-демократов готовы поддержать 7,1% избирателей, а Isamaa — 5%.

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