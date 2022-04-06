Рейтинг: Партия реформ продолжает лидировать с большим отрывом, центристы — четвертые(17)
Партия реформ продолжает единолично лидировать в рейтинге популярности политических сил с уровнем поддержки 28,6%, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 8 марта по 4 апреля.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,4% до 22%, пишет RusERR.
На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 17,7% до 17,5%.
Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рейтингом в 17,1%.
Социал-демократов готовы поддержать 7,1% избирателей, а Isamaa — 5%.
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