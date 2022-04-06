Рейтинг: Партия реформ продолжает лидировать с большим отрывом, центристы — четвертые

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой выросла с 21,4% до 22%, пишет RusERR.

На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 17,7% до 17,5%.

Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рейтингом в 17,1%.

Социал-демократов готовы поддержать 7,1% избирателей, а Isamaa — 5%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.