Яна Тоом: есть люди, для которых ”денацификация Украины” - новый Бронзовый солдат

"То, что мы видели в Буче, на самом деле не должно быть неожиданностью. Во всякой войне, такова уж ее логика, с высокой долей вероятности будет своя Буча, и своя Сребреница, и своя Сонгми. И вина за это всегда — всегда, — лежит на том, кто развязал войну.

Да, я по-прежнему пытаюсь разделять власть и народ, и буду, видимо, ещё долго пытаться это сделать. Хотя комментарии людей, которые жестоко во мне обманулись (Да, некоторые верили, что найдут во мне сторонника ”денацификации Украины” под гусеницами российских танков) несколько осложняют эту задачу. Но — буду пытаться.

Я даже пытаюсь влезть в шкуру тех, кто верит, что Зеленский просто достал из морга несколько сотен покойников и разложил их на дороге. В эпоху интернета, под прицелом спутников, не оставив при этом никаких следов. Я думаю, что этими людьми движет вера, простая, как апельсин — наши так не могут. Те, другие, они способны на все. Они нацисты, наркоманы, фашисты, насильники. А наши — наши все как Алёша Попович и Илья Муромец. Чистые, светлые, бескорыстные.

Когда, почему, надолго ли Россия Путина стала частью самосознания части эстонских русских, можно рассуждать долго. Сейчас важен сам факт — это произошло. И есть люди, для которых ”денацификация Украины” — новый Бронзовый солдат. Та баррикада, на которую надо влезть, чтобы защитить себя.

Какая чудовищная подмена понятий. Солдат, отдавший жизнь за победу над нацизмом, и солдат, посланный убивать "украинских нацистов", а заодно — такова логика войны, — женщин, детей и стариков. Солдат, наводнивший Европу беженцами.

Ах да, восемь лет. Сколько ещё нужно смертей, чтобы больше никогда на слышать этой мантры? Сколько ещё Аллей Ангелов нужно тем, кто ”держит кулачки” за российских денацификаторов?"

Полностью пост Яны Тоом читайте в ее аккаунте в Facebook.

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