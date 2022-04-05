Непогода продолжит терзать Эстонию до самых выходных

Среда, 06.04

Ночью: Переменная облачность. Снежные ливни распространятся с островов через материк в восточном направлении, возможна метель. Ветер юго-западный, западный, на островах и побережье западный и северо-западный 5-12, порывы 17, в прибрежных районах Финского залива 10-15, порывами до 23 м/с, после полуночи ослабеет 4-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье местами 0°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут заряды из снега, после обеда осадки уменьшатся. Возможна метель. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+4°C.

Четверг, 07.04

Ночью: Облачность увеличится. Около полуночи в районе Рижского залива и на юге Эстонии пойдет снег и мокрый снег, к утру осадки распространятся по всей стране. Ветер в основном юго-восточный, южный 3-9, утром в районе Рижского залива юго-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 0..-5°C, под утро, начиная с юга, повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами мокрый снег и дождь. Ветер в основном южных направлений 3-9, порывы 14 м/с. Температура воздуха 2..7, на юге Эстонии до 10°C.

Пятница, 08.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывы 13, в западной Эстонии переменный 2-7 м/с, утром усилится. Температура воздуха 1..7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег, вечером также снег. Ветер южный, юго-западный 6-12, порывы 15-18 м/с, вечером на островах развернется на северо-западный. Температура воздуха 2..8°C.

Суббота, 09.04

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег и мокрый снег, вечером облачность и осадки поредеют. Ветер юго-западный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 2..7°C.