Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае

Напомним, что в понедельник, 4 апреля, правительство Литвы предписало послу России покинуть страну. Также было принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.

Эстония во вторник объявила, что высылает 14 сотрудников консульства РФ и закрывает российское консульство в Нарве и канцелярию в Тарту.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.