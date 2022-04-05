Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае
"Принимая во внимание преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников", — написал глава МИД Латвии в Twitter.
Напомним, что в понедельник, 4 апреля, правительство Литвы предписало послу России покинуть страну. Также было принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.
Эстония во вторник объявила, что высылает 14 сотрудников консульства РФ и закрывает российское консульство в Нарве и канцелярию в Тарту.
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