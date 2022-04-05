Правительство подготовило поправки для борьбы с массовой незаконной иммиграцией

”Изменение закона о государственной границе необходимо для того, чтобы полиция могла работать и в таких ситуациях, когда иностранцев используют как оружие для проведения гибридных атак, какие мы наблюдали на границе Беларуси с Европейским союзом, — сказал министр внутренних дел Кристиан Яани. — У каждого государства есть суверенное право контролировать прибытие в страну, пребывание в ней и отъезд из нее всех людей, которые не являются ее гражданами. Мы также готовы исполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе обязанность предоставления международной защиты тем иностранцам, которые в этом нуждаются”.

Согласно поправкам, Департамент полиции и погранохраны может не принимать ходатайство о международной защите у незаконно прибывших в страну иностранцев и выслать их обратно без оформления предписания о выезде и запрета на въезд. В Эстонию из-за пределов Европейского союза можно въезжать только через открытый пограничный пункт.

Одновременно Департамент полиции и погранохраны получит право определять места, где иностранец может подать ходатайство о международной защите.

Согласно законопроекту, более гибким станет также порядок привлечения Сил обороны и Кайтселийта к охране общественного порядка и конституционного строя, в случае, если ресурсов полиции и погранохраны будет недостаточно. Сейчас Силы обороны или Кайтселийт можно привлекать самое большее на 30 дней. Однако это не соответствует изменившейся обстановке, в которой необходимость в подобных мерах может сохраняться в течение более долгого времени.