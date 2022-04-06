ФОТО | Читатель Delfi разрезал купленный в магазине помидор и испугался

Вчера, 4 апреля, читатель Delfi купил в магазине Rimi, что в Mustamäe keskus, томаты. Сегодня, разрезав помидор, он обнаружил внутри иголку длиной 2,5 см.

"Обычно дети едят помидор как яблоко, поэтому очень повезло, что мы этот томат разрезали. Всё могло закончиться очень плохо", — написал читатель.

Пресс-секретарь сети Rimi Катрин Батс призналась: она припомнит, чтобы нечто подобное случалось раньше.

"Иголка не могла, конечно, врасти в томат, ведь этот плод растет не в земле. Мы также не перевозим томаты в ящиках, где бы использовались подобные иголки", — сказала Батс.

"Остается возможность, что иголка оказалась в продукте по чьему-то злому умыслу. Наша служба безопасности это проверит. Конечно, мы еще больше усилим контроль за происходящим в магазине", — пообещала представитель сети и подчеркнула, что речь идет об очень досадном и, будем надеяться, единичном инциденте.