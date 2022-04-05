Департамент внешней разведки: если Кремль не возьмет Киев, он попытается уничтожить Зеленского политически

"Молниеносную войну Путин оформить не смог, и сейчас мы видим, что идет переформатирование с тем, чтобы была возможность к 9 мая положить на стол какую-то победу", — сказал Марран.

Хотя в последние дни на военных фронтах отмечается низкая интенсивность боевых действий, по оценке департамента, во второй половине апреля военные действия станут более интенсивными, прежде всего на Востоке Украины.

По словам Маррана, 9-е мая для режима Путина — важнейший государственный праздник, поэтому "Кремлю надо бы к этой дате продемонстрировать какую-то победу "над нацизмом". "Мы видим, что, с точки зрения Кремля, для этого подошло бы упрочение своей власти в границах Донецкой и Луганской "народных республик", оккупация Мариуполя и создание наземного соединения с Крымом", — сказал он.

Как считает руководитель Департамента внешней разведки, 9 мая не будет означать конца войне. "Мы должны учитывать, что в случае 9-го мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом, это в свою очередь означает, что окончания конфликта 9-го мая точно не будет, — отметил Марран. — Война продлится еще долго".

На мирных переговорах России и Украины в ближайшее время прорывов не ожидается, считает глава эстонской внешней разведки.

"Позиции Украины ясны — прекращение войны и выведение российских войск на позиции, предшествующие 24 февраля. В то же время Украина хочет получить гарантии безопасности от третьих стран, в том числе от членов Совета Безопасности ООН, и вероятно эти переговоры скоро начнутся", — говорит Марран.

В то же время Россия выставляет Украине неприемлемые требования. "Речь идет о территориальных требованиях, в том числе о признании Крыма частью России и признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А также о демилитаризации Украины, что означало бы существенные ограничения на размер вооруженных сил и вооружений Украины", — сказал Марран.