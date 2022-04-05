Департамент внешней разведки: если Кремль не возьмет Киев, он попытается уничтожить Зеленского политически
По мнению генерального директора эстонского Департамента внешней разведки Микка Марана, война в Украине продлится еще долго, и к 9 мая она не закончится.
"Молниеносную войну Путин оформить не смог, и сейчас мы видим, что идет переформатирование с тем, чтобы была возможность к 9 мая положить на стол какую-то победу", — сказал Марран.
Хотя в последние дни на военных фронтах отмечается низкая интенсивность боевых действий, по оценке департамента, во второй половине апреля военные действия станут более интенсивными, прежде всего на Востоке Украины.
По словам Маррана, 9-е мая для режима Путина — важнейший государственный праздник, поэтому "Кремлю надо бы к этой дате продемонстрировать какую-то победу "над нацизмом". "Мы видим, что, с точки зрения Кремля, для этого подошло бы упрочение своей власти в границах Донецкой и Луганской "народных республик", оккупация Мариуполя и создание наземного соединения с Крымом", — сказал он.
Как считает руководитель Департамента внешней разведки, 9 мая не будет означать конца войне. "Мы должны учитывать, что в случае 9-го мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом, это в свою очередь означает, что окончания конфликта 9-го мая точно не будет, — отметил Марран. — Война продлится еще долго".
На мирных переговорах России и Украины в ближайшее время прорывов не ожидается, считает глава эстонской внешней разведки.
"Позиции Украины ясны — прекращение войны и выведение российских войск на позиции, предшествующие 24 февраля. В то же время Украина хочет получить гарантии безопасности от третьих стран, в том числе от членов Совета Безопасности ООН, и вероятно эти переговоры скоро начнутся", — говорит Марран.
В то же время Россия выставляет Украине неприемлемые требования. "Речь идет о территориальных требованиях, в том числе о признании Крыма частью России и признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А также о демилитаризации Украины, что означало бы существенные ограничения на размер вооруженных сил и вооружений Украины", — сказал Марран.
Россия также требует, что ее подразделения оставались до выполнения мирных договоренностей в Украине, и чтобы страна была бы нейтральным государством. "Украина этих требований принять не может, — говорит Марран. — Киев должен учитывать желания своего народа. И поскольку украинский народ воюет очень смело, то нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок".
По словам главы Департамента внешней разведки, в то же время ясно видно, что, несмотря на мирные переговоры, Путин продолжает уничтожение демократической Украины. "Путин уверен, что Украина — не государство, а украинцы — не нация, и такие концепции нужно ликвидировать силой".
Маранд считает, что для Украины нет ничего хуже, чем плохой мирный договор. "Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживёт, — предупредил Марран. — И для этого нужно продолжать войну. Центр тяжести будет в Восточной Украине".
При этом важно не забывать, какие были первоначальные планы Путина. В декабре прошлого года Россия представила НАТО и США требования по изменению архитектуры европейской безопасности — одним из компонентов был уход войск НАТО из стран Балтии. "Российско-украинский мирный договор ни коим образом их (требования — ред.) не меняет, — подчеркнул глава внешней разведки. — Что будет с планами Путина дальше — зависит напрямую от стойкости Украины".
Департамент внешней разведки внимательно следит и за происходящим в России. По словам Маррана, Путин делает всё для того, чтобы правда о войне в Украине не дошла до россиян. "Мы видим, что в Кремле существует большой страх, что в российском обществе узнают о том, что происходит в действительности и какое настоящее число потерь. Для избежания этого власти нагнетают атмосферу страха, когда за "неправильную" точку зрения угрожает до 15 лет тюрьмы".
Большая часть населения России находится в сфере влияния кремлевской пропаганды, констатирует Марран.
"Критический взгляд в отношении официальных нарративов распространен среди более молодой части общества, которая чаще пользуется интернет-СМИ. Больше противников войны в больших городах. Согласно неофициальным опросам администрации президента РФ, против войны — половина жителей Москвы и Петербурга".
С другой стороны Кремль реагирует и на распространяющуюся в независимой прессе информацию, потому что понимает — люди следят не только за кремлевской пропагандой. "К примеру, о произошедшем в Буче российские государственные СМИ начали еще на выходных очень агрессивно распространять свой нарратив, отрицая, естественно, вину российских военных и называя противоположеные утверждения ложью и провокацией, — сказал Марран. — Они не замалчивают события, а взяли на вооружение агрессивную тактику по распространению дезинформации".
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