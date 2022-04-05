Развитие 5G в Эстонии: четыре фирмы хотят получить право пользования частотой
На аукцион по получению права пользования частотой 5G поступило 4 заявления, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, наличие 3 разрешений создаст более высокий уровень конкуренции среди предприятий, предоставляющих услуги связи. ”Я рад, что интерес к конкурсу проявляют четыре предприятия, среди которых есть и один новичок. Это показывает, что у предприятий есть высокий интерес к развитию эстонского рынка связи, а также вселяет уверенность, что услуги 5G будут доступны уже при первой возможности. Три максимально возможных и равных частотных блока предоставят всем получателям разрешений лучшие возможности для скорейшего начала строительства сетей 5G, обеспечивая при этом как качество продукта, так и конкурентоспособность рынка. Эстонские потребители от конкуренции только выиграют, поскольку, таким образом, услуга станет качественнее, и цены будут разумными”, — сказал Сутть.
Заявление на участие в конкурсе подали: Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS и BITE LIETUVA UAB. В течение недели департамент проверит как ходатайствующие фирмы, так и их заявления на предмет соответствия правилам конкурса, и пригласит квалифицировавшихся участников к торгам за первую частотную лицензию.
Точная дата начала торгов также станет известна в течение недели. Продолжительность торгов зависит от количества участников и туров с предложениями по каждой частотной лицензии. Департамент прогнозирует, что выдача выставленных на конкурс частотных лицензий начнется в июне, после чего можно будет приступать к возведению 5G сетей в Эстонии.
19 февраля 2019 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора объявил открытый конкурс на выдачу трех частотных лицензий в диапазоне частот от 3410 до 3800 MHz, который получил продолжение в феврале 2022 года. 4 апреля завершился срок подачи заявлений на участие в конкурсе, в рамках которого у предприятий, занятых в сфере связи, была возможность подать ходатайство. Начальная цена каждой частотной лицензии — 1 597 000 евро.
Правила проведения открытого конкурса, требования и условия для выдачи частотных лицензий, частотные диапазоны для объектов конкурса и технические условия, а также требования к ходатайствующему лицу, оформлению ходатайства, порядок проведения торгов, методика оценки предложений и перечень всех необходимых документов установлены в постановлении №5 министра предпринимательства и информационных технологий от 22.01.2019: https://www.riigiteataja.ee/akt/129012022011?leiaKehtiv
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