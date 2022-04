Развитие 5G в Эстонии: четыре фирмы хотят получить право пользования частотой

Заявление на участие в конкурсе подали: Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS и BITE LIETUVA UAB. В течение недели департамент проверит как ходатайствующие фирмы, так и их заявления на предмет соответствия правилам конкурса, и пригласит квалифицировавшихся участников к торгам за первую частотную лицензию.