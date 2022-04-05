Бульвар Кадака будет перестроен. Спешите посмотреть, каким он будет!

Виадук на бульваре Кадака был построен в 1970 году, и хотя он несколько раз ремонтировался, на данный момент срок его службы вышел. Целесообразнее оказалось снести существующий виадук и построить новый, соответствующий современным нормам. Это один из крупнейших дорожных объектов, который будет построен в Нымме в ближайшие годы.

В качестве одного из важных предпочтений вице-мэр Владимир Свет называет относительно не нуждающуюся в уходе и прочную, с долгим сроком службы конструкцию, а также внешний вид, вписывающийся в окружающее пространство. ”Однако важной целью является также создание более безопасной среды для участников движения — как для пешеходов и велосипедистов, так и для водителей моторных транспортных средств, — отметил Свет. — Одновременно с новым виадуком планируется построить на участке между улицами Калда и Тяхеторни пешеходно-велосипедную дорожку шириной 5,5 метров. На перекрестке с улицей Калда запланированы пешеходные переходы, а в начале улицы по краям проезжей части можно построить тротуары. Поскольку на бульваре Кадака преимущественно действует ограничение скорости 40 км/ч, оно также будет действовать и в районе виадука на участке между улицами Калда и Тяхеторни. На перекрестке Калда теэ и бульвара Кадака будет установлен светофор”.