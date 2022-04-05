Осторожно! Мошенники рассылают смс с предложением высокооплачиваемой работы

Получателю сообщается, что его выбрали для работы с частичной или полной занятостью и заработной платой в размере от 30 до 160 евро в день. Подходящий возраст: от 20 до 50 лет. В конце указан номер телефона для отправки сообщения через Whatsapp.

Согласно социальным сетям, такие сообщение получают также жители Латвии и Литвы.

Представитель полиции Маарья Пунак подтвердила, что многие люди получили такое смс. При этом, к счастью, пока не поступало сообщений о том, что кому-то это принесло вред. ”Целью всех подобных смс и писем является добыча данных с целью получения доступа к деньгам на счете или личным данным, которые можно будет впоследствии монетизировать”, — пояснила Пунак.

Она сказала, что это не единственный вид фишинговых смс и что некоторые люди ранее попались на удочку мошенников, выдававших себя за поставщика почтовой услуги. ”Смс перенаправляет вас на ссылку, где вам нужно ввести данные своей кредитной карты. Далее мошенники забирают у людей деньги”, — описала Пунак.

Если вы получили такого рода смс или электронное письмо, то заблокируйте отправителя и при необходимости проконсультируйтесь с веб-констеблем.