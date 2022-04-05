Таллинн против открытия нового карьера в Нымме

”К сожалению, мы знаем, что создание карьеров имеет большое влияние на состояние окружающей среды и новая выработка значительно повлияла бы на качество жизни проживающих в районах Мяннику и Раудалу людей. Несмотря на то, что по закону предусмотрено два месяца на рассмотрение заявления, уже сейчас мы четко заявляем — мы не будем согласовывать заявление о разрешении на проведение геологического исследования, иными словами не даем разрешения на открытие нового карьера в Таллинне”, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Ходатайство о получении разрешения на проведение геологического исследования касается участка недвижимости размером 8,24 га в районе Нымме по адресу Вильяндиское шоссе, 34а, который принадлежит государству. Ходатайство представлено предприятием Sokkel Karjäärid OÜ. Разрешения на проведение геологических исследований выдает или отказывает в этом государственный Департамент окружающей среды. Местное самоуправление однако может выразить мнение на этот счет Департаменту окружающей среды.

Основные запасы воды в районе Мяннику связаны с водой песчаных карьеров, поэтому новый карьер может иметь опасное влияние на территорию в широком смысле. Кроме того, район озер Раку и Мяннику на южной границе города на основании программы развития единого водопровода и канализационной системы 2010-2021 гг. является источником питьевой воды для Таллинна. Территория, на которой хотят провести геологическое исследование, сейчас покрыта лесом и ее исчезновение будет иметь серьезное влияние на произрастающие в этом районе растения и обитающих там животных. Вблизи потенциального расположения карьера находится также Мянникуский валун, который находится под защитой и является одним из крупнейших в Таллинне.

”У Таллинна есть долгий опыт того, какое негативное влияние имеет карьер Вяо, включая распространяющуюся пыль, шум от взрывных работ, движение рабочего транспорта, который повреждает прилегающие дороги и разносит грязь, а также другие факторы, не говоря уже о более широком вреде, который наносится окружающей среде. Мы придерживаемся позиции, что в городе не место новым карьерам”, — пояснил Свет.