Эстония все-таки может выслать российского посла. Вопрос решается

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс сообщила о необходимости пересмотра дипломатических отношений с Россией. По ее словам, долг всего демократического мира — самым решительным образом осудить ужасные действия российской армии в Украине.

В понедельник Министерство иностранных дел в очередной раз с начала войны вызывало посла России в Эстонии. ”Мы потребовали, чтобы Россия прекратила военные преступления и преступления против человечества со стороны своих войск и покинула Украину”, — пояснила Лийметс.

Однако, по ее словам, на этот раз Эстония может не ограничиться только лишь осуждением. ”В ближайшее время мы решим, как военные преступления России повлияют на ее дипломатическое представительство в Эстонии”, — отметила Лийметс.

По мнению министра, Россию следует исключить и из Совета ООН по правам человека: ”В нынешней ситуации ни один шаг по повышению цены войны для России не кажется чрезмерным, и каждое последующее отправление военной помощи может предотвратить еще одно подобное злодеяние”.