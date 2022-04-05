Кая Каллас: с Путиным больше нельзя иметь дел

В передаче Välisilm на канале ETV Каллас подчеркнула, что санкции должны быть жесткими, а действующих сейчас мер недостаточно для победы в войне: "Украина пока не выиграла войну, значит, санкций было недостаточно. Мы должны сделать больше".

Каллас заявила, что не поняла критику в адрес президента США Джо Байдена, который сказал, что Путину нельзя оставаться у власти.

"Он сказал, что речь идет о военном преступнике. Я не понимаю, как можно вести с Путиным дела, как будто ничего не произошло. Эту ошибку допустили дважды, когда Путин напал на Украину. Мол, давайте заключим соглашение, пусть эти территории останутся, как есть, и будем спокойно жить дальше. Мы не можем повторить эту ошибку", — сказала Каллас.

По ее словам, повторение ошибок означало бы, что Путин восстановится за пару лет, и затем все повторится: "Я не понимаю, как можно было бы вернуться к России, которой управляет Путин, и вести с ней дела, как ни в чем не бывало".

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