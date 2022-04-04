Экономика
04.04.2022, 20:24

Ситуация со строительством в Эстонии СПГ-терминала прояснится в четверг

 
Jaak Aab ütleb, et mõnel pool tasuks ilmselt põhikool asendada kuueklassilisega.
Jaak Aab ütleb, et mõnel pool tasuks ilmselt põhikool asendada kuueklassilisega.
Foto: Tiit Blaat

Литва объявила о том, что первой в Евросоюзе полностью отказалась от российского газа. Для того, чтобы последовать ее примеру, Эстонии нужно построить терминал сжиженного природного газа (СПГ), пишет rus.err.

По словам министра госуправления Яака Ааба, Эстония уже к осени могла бы отказаться от российского газа, но для этого необходим СПГ-терминал , причем желательно в качестве совместного проекта с Финляндией и Латвией.

Однако, как отметил министр, если северные соседи не против, то у южных свои планы. Рассчитывать же на Литву не приходится, поскольку она будет обеспечивать в первую очередь себя и Польшу.

"Я очень надеюсь, что вне зависимости от того, насколько будут готовы сотрудничать с нами Латвия и Финляндия, Эстония сама сможет позаботиться об этом. Предварительное решение по терминалу Министерство экономики и коммуникаций должно представить к четвергу", — подчеркнул Ааб.

RusDelfi
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