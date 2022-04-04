Таллиннский университет не будет принимать в этом году абитуриентов из России и Беларуси

Вопрос приема российских и белорусских студентов вызвал в учебном заведении широкую дискуссию, и решение ограничить прием было принято 2/3 голосов.

Сенат считает, что в нынешней ситуации целью университета является поддержка прежде всего украинских студентов.

Ректор Тыну Вийк сообщил, что университет освободил в этом весеннем семестре от платы за учебу всех студентов из Украины. "Мы также планируем предложить бесплатное обучение в следующем учебном году всем украинским студентам", — сказал Вийк.

Принимая решение об ограничении приема российских и белорусских граждан, члены сената учитывали также такие аспекты, как связанные с академической свободой, так и коллективной ответственностью. По мнению сената, положительное влияние данного решения перевешивает отрицательное. "Я сам в этом вопросе выразил противоположное мнение, но решение сената в Таллиннском университете является законом", — отметил ректор.

Сенат ТУ в своем решении выразил поддержку другим вузам Эстонии, которые решили временно ограничить прием студентов из Беларуси и России.

Напоминим, что ранее аналогичное решение приняли Тартуский университет и Таллиннский технический университет.

Для оказания дополнительной помощи студентам из Украины студенты Таллиннского университета создали фонд поддержки, прежде всего - для покрытия расходов на проживание.

Пожертвования можно направлять на следующие счета: