ФОТО | Эстонию посетил министр обороны Франции: стороны считают важным поддержку Украины различными вооружениями

Французский министр в ходе своего двухдневного визита (3-4 апреля) посетила военно-воздушную базу в Эмари и военный городок в Тапа. Со своим эстонским коллегой она обсудила ситуацию с безопасностью, усиление восточного фланга НАТО и сотрудничество в африканском регионе Сахель и Западной Африке.

Лаанет поблагодарил французские вооруженные силы за вклад в обеспечение безопасности в Тапа и Эмаки.

"Оборонное сотрудничество Эстонии и Франции имеет очень важное значение на нескольких уровнях. Совместные миссии необходимы нашим военным для пополнения багажа опыта, такое же важное значение имеет сотрудничество для нашей совместной безопасности", — сказал Лаанет.

Министры обсудили вопросы военной поддержки Украины и считают, что в нынешней фазе войны самое важное — поддержать Украину различным вооружением и путем санкций сделать цену войны для Российской Федерации как можно выше.

В ходе визита Флоранс Парли встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом, который вручил гостю орден Крест Маарьямаа II класса.