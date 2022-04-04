Глава полиции: 9 мая мы будем обеспечивать правопорядок большими силами

В то же время глава полиции надеется на то, что Рийгикогу к 9 мая рассмотрит внесение в закон изменений, которые дадут полиции более четкую правовую основу для запрета символов агрессии.

"До 9 мая остался месяц, но мы готовы в этот день выйти с большими ресурсами, чтобы обеспечивать правопорядок", — сказал Вахер в передаче "Terevisioon".

По словам Вахера, полиция не запрещает 9 мая чтить память погибших, но делать это нужно достойно: "Приходите, возлагайте цветы, склоняйте голову, поминайте погибших. Но все публичные собрания и крупные мероприятия, демонстрирующие явную поддержку путинского режима, — это недостойно. Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем большими силами, так как ситуация не сравнима с прежними годами".

На вопрос, будет ли полиция принимать меры, если человек придет к Бронзовому солдату в футболке с изображением Путина или с повязанной на сумке георгиевской ленточкой, Вахер ответил, что это является поддержкой деятельности Путина: "Тем самым человек демонстрирует поддержку деятельности, от которой гибнут дети и мирные жители, разрушаются больницы".