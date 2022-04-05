Дмитрий Гордон — Delfi: то, что удалось Эстонии — не удалось никому
Вот что издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк узнал в ходе разговора с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
Подпишут ли Россия и Украина какой-то договор, или это все — дипломатические игры?
Я не верю в подписание договора. Я не верю русским ни на йоту. Я верю, что Россия использует переговоры для оттяжки времени, которое она использует для перегруппировки своих войск. Кроме того, Россия показывает всему миру, что она не против переговоров: "Мы готовы, почему нет?" . Но какие могут быть точки соприкосновения в этих переговорах? Давайте рассуждать, Путин должен сказать своим гражданам: "мы пошли в Украину, провели специальную военную операцию. в результате которой…", а дальше — допустим, Украина не вступит в НАТО. Это для российских граждан подойдет. "Мы разбили Украинскую инфраструктуру, мы уничтожили всех нациков " — это для России подойдет. А дальше, а по территориям? Он что, скажет "мы территорию не завоевали"?
А как же Донецк, Луганск?
Он должен сказать, что Крым закрепили в составе Российской Федерации, присоединили на основании референдума Донбасс в старых границах. Он уже вошел в Херсонскую область, то есть получается, что он должен сказать, что и ее присоединили?
Теперь давайте зайдем со стороны Украины — никогда ни один президент Украины не подпишет договор, в котором будет отказ от Донбасса, не говоря уже о Херсонской области. Никогда. Поэтому переговоры эти бессмысленные. Как только президент заикнется о том, чтобы закрепить Крым в составе России и отдать Донбасс — все, он больше не президент. И Владимир Александрович Зеленский это хорошо понимает и не пойдет на подписание этих соглашений.
Мы сейчас принимаем украинских беженцев, многие из которых приехали из Мариуполя. Я предполагаю, что город в таком состоянии, что многим вернуться уже некуда?
Мариуполя больше нет. города больше нет. Это — Сталинград. Когда закончится война, я думаю, западные журналисты прилетят в Мариуполь, снимут это все и покажут всему миру. город сровняли с землей, город, в котором большинство населения было русскими по национальности, говорили на русском языке. туда пришел Путин бороться с нацистами и бандеровцами, которых там отродясь не было, и борясь с нацистами и бандеровцами, разрушил русскоязычный город Мариуполь. Вот что произошло.
Скажите, а что, как вам кажется, нам нужно сделать, чтобы поддержать Украину. Отказ от энергоресурсов?
Я хочу сказать вам, как человеку из Эстонии, которая является, на мой взгляд, самой успешной постсоветской страной. То, что удалось Эстонии — не удалось никому. Может быть, если бы Саакашвили был бы президентом Грузии еще, удалось бы и Грузии. Украина сейчас ценой страданий сдерживает этого зверя средневекового. Если он проглотит Украину — поверьте мне, Польша, страны Балтии, Молдова — это будет первым делом. Осознавая это, народы цивилизованных стран Европы должны объединиться и сказать Путину — "Нет, фашизм не пройдет". Для этого осталось сделать две вещи — дать Украине оружие, которое она просит и установить эмбарго на продажу Российской нефти.
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