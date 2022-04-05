Дмитрий Гордон — Delfi: то, что удалось Эстонии — не удалось никому

Подпишут ли Россия и Украина какой-то договор, или это все — дипломатические игры?

Я не верю в подписание договора. Я не верю русским ни на йоту. Я верю, что Россия использует переговоры для оттяжки времени, которое она использует для перегруппировки своих войск. Кроме того, Россия показывает всему миру, что она не против переговоров: "Мы готовы, почему нет?" . Но какие могут быть точки соприкосновения в этих переговорах? Давайте рассуждать, Путин должен сказать своим гражданам: "мы пошли в Украину, провели специальную военную операцию. в результате которой…", а дальше — допустим, Украина не вступит в НАТО. Это для российских граждан подойдет. "Мы разбили Украинскую инфраструктуру, мы уничтожили всех нациков " — это для России подойдет. А дальше, а по территориям? Он что, скажет "мы территорию не завоевали"?

А как же Донецк, Луганск?

Он должен сказать, что Крым закрепили в составе Российской Федерации, присоединили на основании референдума Донбасс в старых границах. Он уже вошел в Херсонскую область, то есть получается, что он должен сказать, что и ее присоединили?

Теперь давайте зайдем со стороны Украины — никогда ни один президент Украины не подпишет договор, в котором будет отказ от Донбасса, не говоря уже о Херсонской области. Никогда. Поэтому переговоры эти бессмысленные. Как только президент заикнется о том, чтобы закрепить Крым в составе России и отдать Донбасс — все, он больше не президент. И Владимир Александрович Зеленский это хорошо понимает и не пойдет на подписание этих соглашений.

Мы сейчас принимаем украинских беженцев, многие из которых приехали из Мариуполя. Я предполагаю, что город в таком состоянии, что многим вернуться уже некуда?