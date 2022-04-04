Украина утверждает, что Латвия, Литва и Эстония готовятся закрыть свои границы с Россией

"На прошлой неделе мы официально обращались к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата", — написал Найем.

По его словам, в случае принятия положительного решения, границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а, значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного военного вторжения России в Украину, ЕС закрыл небо для российских самолетов, в том числе грузовых. Впрочем, товары все еще могли доставляться в Россию наземным путем.