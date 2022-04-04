В честь первого упоминания таллиннской Ратушной аптеки появится почтовая марка

Дизайнером почтовой марки является Владимир Тайгер, напечатана она в типографии Vaba Maa. Тираж марки – 20 000 штук, и ее номинал – 1,90 евро. Марка подходит для отправки по всему миру. Почтовая марка, конверт первого дня и картмаксимум в продаже в интернет-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии. Печать первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа, в Таллинне, по адресу Лосси платс, 4.

Презентация почтовой марки и начало ее продажи состоится 8 апреля в 14:00 в Ратушной аптеке (Ратушная пл., 11, Таллинн). Презентации предшествует торжественный прием в Ратуше, участие в котором по приглашениям.

Таллиннская Ратушная аптека, насколько известно, является старейшей в Европе аптекой, работающей до сегодняшнего дня в тех же помещениях. Аптека впервые была упомянута в книге записей Ратуши в 1422 году. Почтенная Ратушная аптека расположена на северной стороне Таллиннской ратушной площади. На протяжении десяти поколений Ратушная аптека принадлежала семье Бурхартов, находясь в их собственности с 1582 по 1911 год. Таллиннская Ратушная аптека глубоко запечатлена в местной истории и культуре. Ратушная аптека является также местом рождения фармацевтической промышленности Эстонии.

В наши дни аптека предлагает аптечные услуги, используя франшизу Apotheka. На сегодняшний день аптека работает наряду с музеем, деятельность которого поддерживает город Таллинн. Музей проводит экскурсии с гидом для местных жителей и иностранных гостей. Также организуются тематические мастер-классы по лекарственным травам и приготовлению марципана для детей и взрослых. Как старейшее постоянно действующее предприятие в Таллинне Ратушная аптека символизирует знания, традиции и преемственность.

В 2022 году Omniva выпустит несколько десятков почтовых марок для празднования значимых событий и личностей в нашей стране и обществе.